Das Geheimnis hinter Bob Ross

Ross moderierte von 1983 bis 1994 die TV-Sendung "The Joy of Painting" und brachte auf einfühlsame Art seinem Publikum das Malen näher. Er war berühmt für seinen Satz, dass es keine Fehler, sondern nur glückliche Zufälle gäbe. Durch sein liebevolles Gemüt wurde der Mann mit dem Lockenkopf und dem breiten Grinsen zu einer TV-Ikone. "Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed" ist eine schockierende Doku über die unbekannte Geschichte hinter dem Landschaftsmaler und soll Ross in einem völlig neuen Licht zeigen.

Leider gibt Netflix keine genaueren Infos über den Inhalt der Doku bekannt. Man muss jedoch nicht allzu lange warten, da "Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed" bereits am 25. August auf Netflix erscheint.