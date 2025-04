Remake ist seit 2011 in Arbeit

Ein Remake des Films, der sich um einen ehemaligen Secret-Service-Agenten dreht, der eine prominente Sängerin vor einem Stalker beschützen soll, ist bereits seit 2011 in der Mache. Das Original wurde 1992 zum zweiterfolgreichsten Film an den Kinokassen und erhielt zwei Oscar-Nominierungen.

Aus dem Film stammt Whitney Houstons Cover von Dolly Partons "I Will Always Love You", das einer der größten Hits für die verstorbene Sängerin wurde. Ebenfalls Teil des Soundtracks waren "I'm Every Woman", "Queen of the Night" und die Oscar-nominierten Songs "Run to You" und "I Have Nothing".

Mit musikalischen Filmen kennt sich Sam Wrench bereits bestens aus: Neben "Taylor Swift: The Eras Tour", dem erfolgreichsten Konzertfilm aller Zeiten, erschuf er unter anderem Konzertfilme für Billie Eilish, BTS und Lizzo sowie "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter".