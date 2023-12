"Boy Swallows Universe"-Trailer: Netflix-Serie mit "Vikings"-Star

"Vikings" gehört zu einer der erfolgreichsten Serien der 2010er-Jahre und das nicht zuletzt wegen des Hauptdarstellers Travis Fimmel, der das Wikinger-Abenteuer wie kaum ein anderer getragen hat. Nach seinem Ausstieg aus der Serie vor sieben Jahren ist der australische Schauspieler nun in einer ganz ähnlichen Rolle zu sehen. Erneut verkörpert er eine ambivalente Vaterfigur, einen liebenden Ehemann und charismatischen Kriminellen.

Neben ihm ist Phoebe Tonkin aus "Vampire Diaries" und "The Originals" zu sehen, die in "Boy Swallows Universe" kaum wiederzuerkennen ist. Die Hauptrolle übernimmt der Jungschauspieler Felix Cameron. Seht euch hier den aufwühlenden Trailer an: