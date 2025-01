Die verheerenden Brände in Los Angeles haben nicht nur zu Produktionsstopps in der US-Serienindustrie geführt. Das Feuer und seine Folgen haben auch Auswirkungen auf die deutsche Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" mit Heidi Klum (51). "Wegen der Situation in LA verschiebt ProSieben die Dreharbeiten zum zweiten Teil der 'GNTM'-Jubiläumsstaffel um einige Tage", bestätigte "GNTM"-Sprecherin Tina Land der Nachrichtenagentur spot on news auf Nachfrage.

Am Starttermin im Februar hält der Sender jedoch fest. "Für die Zuschauerinnen verändert sich dadurch nichts", heißt es in dem Statement der Sprecherin weiter. Die 20. Staffel starte wie geplant am Donnerstag, 13. Februar, auf ProSieben. Bereits im Oktober 2024 hatte Heidi Klum Eindrücke vom "GNTM"-Jubiläumsset und dem ersten Teil des Drehs mit ihren Instagram-Fans geteilt. Auch Tochter Leni Klum (20) teilte Bilder vom Set und bestätigte somit, dass sie Teil der Jubiläumsstaffel sein wird. Des Weiteren wurde bekannt, dass Model-Ikone Naomi Campbell (54) in der kommenden Staffel Heidi Klum unterstützen wird.

Jubiläumsstaffel mit zwei Folgen Die 20. Staffel geht mit einer Neuerung an den Start. Die erste Folge stellt die weiblichen Models in den Mittelpunkt. Der Dienstag ist dann für die männlichen Models reserviert. Sie werden in der zweiten Episode am 18. Februar erstmals zu sehen sein. Nach den Ausgaben, die immer donnerstags und dienstags laufen, kommt es in Folge 13 (27. März) dann zum großen Aufeinandertreffen. "GNTM" wird dann nur noch donnerstags um 20:15 Uhr gezeigt. "Viele großartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang dienstags nur Boys", gab Klum Anfang Januar in einer Mitteilung bekannt. Die 51-Jährige wohnt selbst in Los Angeles, hat sich zu ihrer persönlichen Situation nach dem Ausbruch des Feuers jedoch noch nicht geäußert. Bei Instagram dankte sie den Feuerwehrleuten, die vor Ort im Einsatz sind.