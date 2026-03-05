Die finanziell gebeutelte, fiktive Waldviertler Gemeinde "Braunschlag" machte 2012 mit einer angeblichen Marienerscheinung und so manch anderem wundersamen Ereignis von sich reden. Nun ist die Zeit für eine Fortsetzung auf ORF gekommen. Natürlich hat wieder Regisseur und Drehbuchautor David Schalko die Ausführung übernommen und bringt so gut wie alle Publikumslieblinge in ihren denkwürdigen Serienrollen zurück. Zur Einstimmung gibt es hier den Trailer zu "Braunschlag 1986" :

Staffel 2 in Spielfilmlänge

Die Fortsetzung erfolgt in Form eines zweiteiligen Specials, jeweils in Spielfilmlänge, auf dem Programm. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit u. a. Robert Palfrader, Maria Hofstätter, Nicholas Ofczarek, Nina Proll, Manuel Rubey, Sabrina Reiter, Christopher Schärf, Simon Schwarz, Raimund Wallisch, Branko Samarovski, Thomas Stipsits, Stefanie Reinsperger, Erol Nowak, Inge Maux und David Wurawa. Ebenfalls mit dabei: Neuzugang Nora Waldstätten. Die Dreharbeiten im Sommer 2025 fanden, so wie auch beim Original, im nördlichen Waldviertel statt.

Die beiden "Braunschlag 1986"-Folgen sind am Freitag, den 20., und Samstag, den 21. März 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere sowie jeweils 24 Stunden vorab auf ORF ON verfügbar.