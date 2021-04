"Brautalarm"-Duo schreibt Aschenputtel-Musical für Disney

Das Märchen erzählt die Geschichte des armen Aschenputtels, das nach dem Tod seines Vaters von der bösen Stiefmutter und zwei garstigen Stiefschwestern drangsaliert wird, am Ende aber seinen Traumprinzen findet. Die langjährigen Freundinnen Wiig und Mumolo drehten zuletzt die Komödie "Barb and Star Go to Vista Del Mar" (2021), für die sie auch das Drehbuch lieferten.