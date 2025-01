Streaminganbieter Netflix hat am 30. Jänner im Rahmen seines weltweiten Events "Next on Netflix" auch die anstehenden deutschen Highlights für das Jahr 2025 vorgestellt. Zu den diversen Serien-, Reality- und Film- sowie Doku-Produktionen zählt auch der Mystery-Thriller "Brick". Wie schon in dem Heist-Movie "Army of Thieves" vereint Netflix auch mit "Brick" das Promipaar Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28) vor der Kamera. Die beiden ließen es sich folglich auch nicht nehmen, das neue gemeinschaftliche Filmprojekt bei der Event-Show in Berlin vorzustellen.

Auf der Bühne gewährte das Paar mit einigen Szenen die ersten Einblicke in den Film, in dem unter anderem auch Frederick Lau (35), Murathan Muslu (43) und Axel Werner (80) mitspielen. Für den Auftritt hatte Fee ein elegantes schwarzes Kleid mit hohem Kragen gewählt, das zugleich viel Bein zeigte. Auch Schweighöfer kam komplett in Schwarz gekleidet. Hingucker bei ihm war eine glänzende, offen getragene Lederjacke.