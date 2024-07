Das Rätselraten hat damit ein Ende: Netflix hat nun in einer Pressemitteilung und einem kurzen Video bekannt gegeben, wer die Hauptfigur in der kommenden vierten Staffel "Bridgerton" sein wird. Wie viele Fans bereits vermutet haben, dreht sich in den neuen Folgen alles um "Künstler, Charmeur und Lebemann" Benedict Bridgerton , gespielt von Luke Thompson (36).

Benedict begegnet seiner "mysteriösen Frau"

Demnach wird der gesellige, geheimnisvolle und ungebundene Benedict in den neuen Folgen einer mysteriösen Frau begegnen, "die in völlig in ihren Bann zieht", schreibt Netflix. Natürlich findet das Treffen in typischem "Bridgerton"-Stil auf einem Maskenball statt, den Benedicts Mutter veranstaltet. Weitere Details zur Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton behält Netflix noch für sich.

Dass sich die vierte Staffel der TV-Show, die von den Bestsellern von Julia Quinn (54) inspiriert ist, um den zweitältesten Bridgerton-Sprössling drehen wird, hatten Fans bereits vermutet. In Staffel drei wurde die Liebesgeschichte von Colin Bridgerton (Luke Newton, 31) und Penelope Featherington (Nicola Coughlan, 37) erzählt. In der Buchreihe ist dies Teil Nummer vier. Der dritte Roman handelt von Benedict Bridgerton. Aber auch die Geschichten von seinen Schwestern Eloise (Claudia Jessie, 34) oder Francesca (Hannah Dodd, 29) sind noch offen, bieten dann aber womöglich Material für zwei weitere Staffeln.