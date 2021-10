Gebrochene Rippen

Beim Dreh hatte sich die Oscar-Preisträgerin ("Monster's Ball") zwei Rippen gebrochen, wie sie dem Branchenmagazin "Entertainment Weekly" im August erzählte. Als sie sich 2019 bei den Dreharbeiten zu "John Wick: Kapitel 3" Rippen gebrochen habe, seien die Arbeiten für Monate unterbrochen worden.

Diesmal habe sie keine Versicherung informieren wollen: "Weil es ein Independent-Film war, hatten wir kein großes Budget. Die Regisseurin in mir sagte: 'Ich bin nicht so weit gekommen und habe so hart gearbeitet, um nach Hause zu gehen.'"