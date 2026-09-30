„Bruno – Der junge Kreisky“: Historische Hintergründe

Die Entwicklung des jungen Bruno Kreisky findet in der dunkelsten Zeit Österreichs statt: Arbeitslosigkeit, Austrofaschismus, Verfolgung politisch Andersdenkender, Nationalsozialismus. Kreisky verbringt fast zwei Jahre im Gefängnis, wird von der SS gefoltert und des Landes verwiesen. Fünfundzwanzig enge Verwandte Kreiskys wurden im Holocaust ermordet. Nach seiner Rückkehr aus dem Exil hat Bruno Kreisky die österreichische Politik sehr stark geprägt, aber nicht viele Menschen kennen seine Vorgeschichte. Das will nun Harald Sicheritz mit seinem „Bruno – Der junge Kreisky“ ändern.

Kein konventionelles Biopic

„Bruno – Der junge Kreisky“ mit dem Nestroy-Preisträger Nils Arztmann in der Hauptrolle versteht sich nicht als konventionelles Biopic. Die Produktion verfolgt stattdessen den Anspruch auf modernes Erzählkino, eingebettet in ein historisches Ambiente. Die Idee zu diesem Film ging von Drehbuchautor Fritz Schindlecker aus und es gelang ihm dann, Harald Sicheritz von dem Projekt zu überzeugen.

Sicheritz führt dazu in einem Interview, das im Presseheft enthalten ist, näher aus: „Fritz Schindlecker brachte die Historikerin und Kreisky-Kennerin Helene Maimann als beratende Ko-Autorin ins Team. Ihr umfangreiches persönliches Archiv sowie ihre guten Kontakte zu noch lebenden Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern von Bruno Kreisky haben von Anfang an sichergestellt, die Geschichte seiner Jugend richtig zu erzählen. Für mich war es sehr schön zu sehen, wie sehr die Vorführung des fertigen Films beeindruckte. Es war uns als Team wichtig, wie gut junge, mit keiner Kenntnis vom Österreich der dreißiger Jahre vorbelastete Menschen den Film aufnahmen.“ Und er fügt hinzu: „ Als politisch wacher Teenager der siebziger Jahre hätte ich mir Filme wie 'Bruno – Der junge Kreisky' dringend gewünscht. Deswegen wünsche ich mir von Herzen, dass der Film auch ein Unterrichtsmittel für Schulen wird.“