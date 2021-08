Die Breitenseer Lichtspiele, Wiens ältestes, durchgängig bespieltes Kino, eröffnen am 10. September mit einem neuen Leitungsduo, behutsam saniert, technisch aufgerüstet und mit aktualisierter Programmlinie, die neue Saison.

Nach gut 60 Jahren werden Christina Nitsch-Fitz und Dieter Mattersdorfer die Leitung des Kinos von Anna Nitsch-Fitz übernehmen.

Leitungs-Duo

Anna Nitsch-Fitz leitete seit 1969 die Breitenseer Lichtspiele und übergibt nun an ihre Nichte Christina Nitsch-Fitz, die seit 2019 operativ unterstützte und die das Traditionskino gemeinsam mit Dieter Mattersdorfer führen wird. In ihrer Programmplanung und ihren Plänen für die Ausrichtung der Breitenseer Lichtspiele soll die Rolle des Hauses als kultureller Nahversorger in Breitensee um Programmangebote für Film- und Musik-Afficionados aus ganz Wien ergänzt werden.