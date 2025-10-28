Regisseur Yorgos Lanthimos ist dafür bekannt, uns mit seinen Filmen auch gerne Rätsel aufzugeben. Sein neues Werk – die mittlerweile vierte Zusammenarbeit mit seiner Lieblingsschauspielerin Emma Stone – trägt einen seltsamen Titel , der sich nicht von selbst erklärt . Wir wollen euch daher im folgenden Artikel darüber aufklären, was "Bugonia" bedeutet.

Bienen aus einem toten Rind?

Bugonia ist die Bezeichnung für einen antiken Glauben und ein Ritual, bei dem angenommen wurde, dass aus dem Kadaver einer Kuh spontan Bienen entstehen können. Wer (Alt)Griechisch versteht, ist hier eindeutig im Vorteil, denn dann ist sofort herauszuhören, dass sich der Begriff aus den griechischen Wörtern für "Rind" und "Erzeugung" zusammensetzt.

Dieses Ritual ist in antiken Texten beschrieben, wie zum Beispiel der "Georgica" von Vergil. Dort wird im sogenannten Aristaeus-Epyllion am Ende des vierten Buches die Methode als eine Art des Ackerbaus beschrieben, um die Bienen wiederzubeschaffen, nachdem der Imker Aristaeus sein ganzes Volk verloren hatte.

Dort heißt es in den Versen ab 281: "Doch wenn die Brut dir gesamt hinstirbt durch plötzlichen Unfall / Und du umsonst nach Geschlecht von neuem Stamme dich umschaust, / Zeit ist's dann, zu eröffnen des altarkadischen Meisters /

Rühmliche Kunst, und wodurch schon oft erschlagenen Rindern / Schwärm' aus verwesendem Blut aufkeimeten. (…)"