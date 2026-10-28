Keine Gags auf Karteikarten, kein minutiöser Ablauf und vor allem: Kein Programm. Dafür die Münchner Olympiahalle und Michael Bully Herbig ganz allein auf der Bühne. Was soll da schon schiefgehen? Am 10. September 2026 stellt sich der Comedian, Schauspieler, Regisseur und Produzent (u.a. „Das Kanu des Manitu“, „Bullyparade“) einem ziemlich verrückten Experiment: Mit „Bully – Leider Live! Garantiert ohne Programm“ wagt er sich erstmals mit einer eigenen Live-Show in die Olympiahalle – vor einem potenziellen Publikum von bis zu 10.000 Menschen.

RTL-Termin der Show

RTL zeigt den außergewöhnlichen Abend am Donnerstag, 29. Oktober, um 20:15 Uhr. Schuld an der ganzen Sache ist eine Wette: „LOL“-Produzent Otto Steiner behauptete, Bully würde die Olympiahalle auch ohne Programm komplett füllen. Bully hielt dagegen, Handschlag drauf – und plötzlich gab es kein Zurück mehr. Ob Steiner mit seiner Prognose recht behalten sollte? Das zeigt sich erst am Abend selbst. Sicher ist nur: Bully muss rauf auf die Bühne und schauen, was passiert. Er erzählt, improvisiert, macht Musik und überrascht sein Publikum – und vermutlich auch sich selbst. Denn was an diesem Abend passieren wird, weiß vorher niemand so genau. Keine einstudierte Show, kein festgezurrter Ablauf: Kein Programm ist hier Programm.