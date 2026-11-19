Spektakuläre MMA-Action aus Graz: Cage Fight Series 19 live im TV
Der Weg zur UFC beginnt in Graz: Die „Cage Fight Series“ bietet ambitionierten europäischen MMA-Talenten eine große Bühne und ein Sprungbrett zur UFC. Im Jahr 2007 gründeten die österreichischen MMA-Pioniere Gerhard und Michael Ettl die „Cage Fight Series“. Am Freitag, den 20. November 2026 steigt die „Cage Fight Series 19“ (CFS19) im Schwarzl Freizeitzentrum bei Graz.
Als Bewegtbildpartner sind die drei Hauptkämpfe des Kampfsportevents exklusiv im Free-TV auf PULS 4 und auf der kostenlosen Streaming-Plattform JOYN ab 22:00 Uhr live zu sehen. PULS 4-Sport-Moderator Philip Hajszan und Experte Aleksandar Rakic begrüßen die Zuseher.
„Headhunter“ Florian Aberger kehrt ins Oktagon zurück
Den Auftakt des Abends auf JOYN & PULS-4 macht Anas Hamdaoui, ungeschlagener Profi und neue MMA-Hoffnung aus Graz, gegen Arnaldo Moska. Im Brotjob Beamter in der steirischen Bildungsdirektion, bringt der gebürtige Wiener (Jahrgang 1998) umfangreiche Amateur-Erfahrung mit. Er steht erstmals als Profi auf der CFS-Bühne.
Wien gegen Brasilien heißt es, wenn zwei Athletinnen mit UFC-Ambitionen aufeinandertreffen. Die gebürtige Wienerin Katharina Rychkova (Jahrgang 1999, drei Siege, eine Niederlage) bekommt es mit der ungeschlagenen Manu Sousa zu tun (vier Profikämpfe, vier Siege). Keine Kämpferin will der anderen den Weg nach oben überlassen.
Zum großen Highlight kommt es beim Comeback des „Headhunter“. Florian „Headhunter“ Aberger kehrt nach einer schweren Verletzung zurück ins Oktagon. Sein Gegner ist der Brasilianer Alan Silverio. Nach einem Bandscheibenvorfall und einem brutalen K.O. bei der „Cage Fight Series 13“ war das Karriereende von Aberger besiegelt. 2026 schloss er sein Bachelorstudium ab und arbeitet heute im Bereich Cybersecurity. Doch der Kämpfer in ihm blieb. Am 20. November will es der 31-Jährige live auf JOYN und PULS 4 noch einmal wissen und als Fighter für Furore sorgen.