„Headhunter“ Florian Aberger kehrt ins Oktagon zurück



Den Auftakt des Abends auf JOYN & PULS-4 macht Anas Hamdaoui, ungeschlagener Profi und neue MMA-Hoffnung aus Graz, gegen Arnaldo Moska. Im Brotjob Beamter in der steirischen Bildungsdirektion, bringt der gebürtige Wiener (Jahrgang 1998) umfangreiche Amateur-Erfahrung mit. Er steht erstmals als Profi auf der CFS-Bühne.



Wien gegen Brasilien heißt es, wenn zwei Athletinnen mit UFC-Ambitionen aufeinandertreffen. Die gebürtige Wienerin Katharina Rychkova (Jahrgang 1999, drei Siege, eine Niederlage) bekommt es mit der ungeschlagenen Manu Sousa zu tun (vier Profikämpfe, vier Siege). Keine Kämpferin will der anderen den Weg nach oben überlassen.



Zum großen Highlight kommt es beim Comeback des „Headhunter“. Florian „Headhunter“ Aberger kehrt nach einer schweren Verletzung zurück ins Oktagon. Sein Gegner ist der Brasilianer Alan Silverio. Nach einem Bandscheibenvorfall und einem brutalen K.O. bei der „Cage Fight Series 13“ war das Karriereende von Aberger besiegelt. 2026 schloss er sein Bachelorstudium ab und arbeitet heute im Bereich Cybersecurity. Doch der Kämpfer in ihm blieb. Am 20. November will es der 31-Jährige live auf JOYN und PULS 4 noch einmal wissen und als Fighter für Furore sorgen.

