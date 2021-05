"Call Me Cruella": Film-Song-Video von Florence + The Machine

Florence liebt Disney-Songs

Florence Welch, die Grammy-nominierte Songwriterin und Bandleaderin von Florence + The Machine, sagt in einer Disney-Presseaussendung über die Arbeit an "Call Me Cruella": "Einige der ersten Lieder, die ich je gelernt habe zu singen, waren Disney-Songs. Und die Bösen hatten oft die besten Nummern. Mitzuhelfen, einen Song für 'Cruella' zu kreieren und singen, ist also die Erfüllung eines lang gehegten Kindheitstraums. Ich bin Nicholas Britell und Disney so dankbar, dass sie mir so viel kreative Freiheit gelassen und mir Cruellas wunderschönen Wahnsinn anvertraut haben."

Der "Cruella"-Soundtrack mit den Songs aus dem Film, sowie die originale Filmmusik des Oscar®-Nominierten Komponisten Nicholas Britell erscheinen am 21. Mai 2021.

Hier geht es zur offiziellen Playlist!

Der Film "Cruella" ist ab 28. Mai mit VIP-Zugang auf Disney+ verfügbar. Ein Kino-Starttermin wird demnächst bekanntgegeben.