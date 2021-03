"Calls"-Serien-Trailer: Beängstigende Anrufe mit vielen Stars

Neue Fernseh-Erfahrung

Auch die Umsetzung macht neugierig: Bekommen wir – wie im Trailer – tatsächlich nur die Stimmen der AnruferInnen zu hören? Das klingt zunächst unwahrscheinlich, denn immerhin wurde ja kein Hörspiel produziert, doch vermutlich wird es in der Serie dann wirklich so realsiert.

In neun kürzeren Geschichten, die jeweils zwölf Minuten dauern, werden Audio-Mitschnitte und abstrakte minimalistische Visuals miteinander verschmolzen. Basierend auf einer gleichnamigen französischen Serie stellt uns Regisseur Fede Álvarez ( "Don't Breath", "Evil Dead") eine bahnrechende Fernseh-Erfahrung in Aussicht, die uns in ihren Bann ziehen wird.