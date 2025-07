Cameron Diaz (52) will da weitermachen, wo sie aufgehört hat. Nach ihrem triumphalen Comeback mit "Back in Action" Anfang des Jahres hat sich die Schauspielerin bereits ihr nächstes Netflix-Projekt gesichert. Die Action-Komödie "Bad Day" wird noch in diesem Herbst in New York und New Jersey gedreht, wie der "Hollywood Reporter" berichtet .

Comedy-Version eines Dramas aus den 90ern

Das Drehbuch stammt von Laura Solon (46) und erzählt die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, die am absolut schlimmsten Tag ihres Lebens "ein kleines Versprechen" an ihre Tochter einhalten muss. Das Projekt wird als komödiantische Version des Action-Dramas "Falling Down" von 1993 beschrieben, in dem Michael Douglas (80) einen gewaltbereiten Mann spielt, der auf dem Weg zu seiner Tochter durchdreht.

Die Regie übernimmt Jake Szymanski (43), der sich bereits mit der Comedy-Serie "Jury Duty" sowie dem Film "Mike and Dave Need Wedding Dates" einen Namen gemacht hat. Als Produzent fungiert Beau Bauman, der die Tätigkeit bereits bei "Back in Action" übernahm.

Die ehemalige Komödien-Königin Cameron Diaz war mit Filmen wie "Verrückt nach Mary", "Bad Teacher" oder "Liebe braucht keine Ferien" ein gefragter Hollywoodstar, bevor sie 2014 eine Auszeit nahm. "Back in Action" markierte Anfang 2025 Diaz' erstes Schauspiel-Engagement seit dem Film "Annie" aus dem Jahr 2014, in dem sie an der Seite von Jamie Foxx (57) zu sehen war. Mit ihm kehrte Diaz schließlich in dem Netflix-Film zurück. Darin schlagen sich die beiden als ehemalige CIA-Agenten, die aus dem Ruhestand zurückkehren, nicht nur mit gefährlichen Widersachern herum, sondern auch mit ihrer pubertierenden Teenager-Tochter.