Die beiden stiegen für eine Sequenz aus einem älteren roten Volvo aus, nachdem sie laut "Daily Mail" an der Tankstelle vorgefahren waren. Was folgte, war ein intensiver Wortwechsel: Feliz gestikulierte wild in Richtung Straße, während Diaz einen ernsten Gesichtsausdruck beibehielt. Zwischen den Aufnahmen unterhielten sich die beiden Stars entspannt und lachten miteinander.

Volles Programm für Cameron Diaz : Die 53-jährige Schauspielerin wurde bei Dreharbeiten zu ihrer kommenden Action-Komödie "Bad Day" in New Jersey fotografiert. Gemeinsam mit Rhenzy Feliz (27) stand sie für Szenen an einer Tankstelle vor der Kamera.

Das ist über "Bad Day" bekannt

Die Produktion des Netflix-Films läuft bereits seit dem vergangenen Monat. Unter der Regie von Jake Szymanski (43), der sich mit der preisgekrönten Miniserie "Jury Duty" einen Namen gemacht hat, entsteht das neueste Projekt der Hollywood-Ikone nach dem Drehbuch von Laura Solon. Die Geschichte dreht sich um eine alleinerziehende Mutter, die am absolut schlimmsten Tag ihres Lebens verzweifelt "ein kleines Versprechen" an ihre Tochter einhalten muss.

Cameron Diaz war mit Filmen wie "Verrückt nach Mary", "Bad Teacher" oder "Liebe braucht keine Ferien" ein gefragter Hollywoodstar, bevor sie 2014 eine Auszeit nahm. "Back in Action" markierte Anfang 2025 Diaz' erstes Schauspiel-Engagement seit dem Film "Annie" aus dem Jahr 2014, in dem sie an der Seite von Jamie Foxx (57) zu sehen war. Mit ihm kehrte Diaz schließlich in dem Netflix-Film zurück. Darin schlagen sich die beiden als ehemalige CIA-Agenten, die aus dem Ruhestand zurückkehren, nicht nur mit gefährlichen Widersachern herum, sondern auch mit ihrer pubertierenden Teenager-Tochter.