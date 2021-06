Oscar-Gewinner Jordan Peele ("Wir", "Get Out") bringt mit "Candyman" einen ikonischen Horrorfilmklassiker zurück ins Kino und damit auch dahin zurück, wo alles begann: In ein einst heruntergekommenes Viertel von Chicago.

Zwar ist die Gegend längst nicht mehr so zwielichtig, doch die düstere Legende vom Fluch des Candyman (Tony Todd) existiert weiterhin in den Köpfen der Bewohner. Der grausame Killer mit der Hakenhand – so sagt es die Legende –, tötet erbarmungslos jeden, der es wagt, seinen Namen "Candyman" fünfmal in einen Spiegel zu rufen, wie bereits der Trailer zeigt: