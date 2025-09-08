News

Canelo vs. Crawford: Dokuserie und Live-Kampf auf Netflix

Box-Kontrahenten Canelo Álvarez und Terence Crawford stehen einander gegenüber
© Netflix

Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Franco Schedl
08.09.25, 09:58
Wenn zwei Boxgiganten aufeinandertreffen wird es extrem spannend. Eine Dokuserie stimmt vorerst auf den Fight ein.

Zwei der dominantesten Kämpfer im Boxsport, der unangefochtene Champion im Supermittelgewicht Saul "Canelo" Álvarez (62-2-2, 39 K.o.) und der ungeschlagene Superstar der vier Verbände Terence Crawford (41-0, 31 K. o.) treffen am 13. September im Allegiant Stadium in Las Vegas aufeinander. Netflix und wir sind live dabei. Ein Trailer bringt uns gleich mal in Stimmung:

Countdown: Canelo vs. Crawford

In der zweiteiligen Netflix-Doku erhalten wir einen exklusiven Einblick in das Trainingslager und das Privatleben von Canelo Álvarez und Terence Crawford, während sie sich auf ihr einmaliges Duell im Supermittelgewicht vorbereiten. Josh Brolin auf Englisch und Diego Luna auf Spanisch erzählen diese Doku. "Countdown" zeigt die unvergleichliche Kollision von Talent und Können, während die Welt gespannt darauf wartet, wer den Sieg erringen wird. Natürlich gibt's auch hierzu einen Trailer:

Wann ist der Kampf Canelo vs. Crawford live zu sehen?

Es verspricht ein Kampf zu werden, wie es ihn noch nie gegeben hat. Die Begegnung ist ein bedeutender Meilenstein in den Karrieren der Champions. Beide sind entschlossen, sich in der Geschichte des Boxsports einen noch bedeutenderen Ruf zu erkämpfen. Seine Exzellenz Turki Alalshikh und sein Riyadh-Season-Team werden diesen mit Spannung erwarteten Showdown gemeinsam mit UFC-Präsident und CEO Dana White und Sela promoten. 

Netflix streamt den Kampf weltweit live. Bei uns geht es am 14. September 2025 um 2:30 AM CEST los.

Franco Schedl, film.at, fs