Canelo vs. Crawford: Dokuserie und Live-Kampf auf Netflix

Zwei der dominantesten Kämpfer im Boxsport, der unangefochtene Champion im Supermittelgewicht Saul "Canelo" Álvarez (62-2-2, 39 K.o.) und der ungeschlagene Superstar der vier Verbände Terence Crawford (41-0, 31 K. o.) treffen am 13. September im Allegiant Stadium in Las Vegas aufeinander. Netflix und wir sind live dabei. Ein Trailer bringt uns gleich mal in Stimmung:

Wann ist der Kampf Canelo vs. Crawford live zu sehen?

Es verspricht ein Kampf zu werden, wie es ihn noch nie gegeben hat. Die Begegnung ist ein bedeutender Meilenstein in den Karrieren der Champions. Beide sind entschlossen, sich in der Geschichte des Boxsports einen noch bedeutenderen Ruf zu erkämpfen. Seine Exzellenz Turki Alalshikh und sein Riyadh-Season-Team werden diesen mit Spannung erwarteten Showdown gemeinsam mit UFC-Präsident und CEO Dana White und Sela promoten.

Netflix streamt den Kampf weltweit live. Bei uns geht es am 14. September 2025 um 2:30 AM CEST los.