Das TV-Comeback von Carolin Kebekus (44) nach ihrer Babypause wird etwas kürzer und etwas später ausfallen als ursprünglich geplant.

Laut einer Pressemitteilung wird die erste der zehn neuen Folgen der "Carolin Kebekus Show" am 24. Oktober ab 20:15 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen sein. Die Ausstrahlung im Ersten folgt am selben Tag um 23:35 Uhr. Mit neuen Folgen geht es dann jeweils donnerstagabends weiter.

Die Uhrzeit ist neu - vor ihrer Pause hatte die Comedy-Show im Schnitt eine halbe Stunde früher im linearen Fernsehen begonnen. Auch die Länge der Show hat sich geändert: Die neuen Folgen werden nur noch 30 anstatt wie früher etwa 45 Minuten lang sein.