“Cassandro”-Trailer: Gael Garcia Bernal in Wrestling-Drama

In den 80er Jahren flüchtet Saúl Armendáriz über die mexikansiche Grenze nach Texas. Neben seinem harten Arbeitsalltag nimmt er als Cassandro an Wrestlingkämpfen teil. Als er einen Trainer kennenlernt, der sein wahres Potential erkennt, ändert sich alles für ihn. Saúl soll ein “Exotico” werden, ein Wrestler, der während des Kampfes eine Art Dragshow aufführt. Damit kann Saúl öffentlich zu seiner Sexualität stehen und neue Impulse in der Wrestling-Welt setzen.

“Exoticos” gehen jedoch immer als Verlierer aus den Kämpfen heraus, doch Cassandro ist kein Verlierer. Mit Herz, Charme und einem umwerfenden Outfit nimmt er veraltete Strukturen in den Schwitzkasten und leitet eine neue Ära ein.

Hier ist der erste Trailer zu "Cassandro":