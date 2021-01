"Tatort Cecile Hotel": Erster Trailer zur Netflix-Crime-Serie

Am 26. Jänner veröffentlichte Netflix den ersten Trailer zu seiner True-Crime-Serie "Tatort Cecil Hotel". Im Zentrum der mehrteiligen Doku steht das Cecil Hotel in Los Angeles.

In den letzten Jahrzehnten rankten sich zahlreiche Mythen rund um die billige Absteige an der 640. Main Street. Durch Morde und paranormale Erscheinungen erlangte das Hotel traurige Berühmtheit und wurde immer wieder zum Mittelpunkt amerikanischer Fernsehserien. Auch der Serienmörder Richard Ramirez, dem mit "Night Stalker“ eine eigene Netflix-Doku gewidmet wurde, residierte zwischen seinen Morden in dem Hotel.