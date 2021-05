"Censor"-Trailer: Arthouse-Horror mit blutigem Schrecken

Das Geheimnis der Schwester

"Censor" ist im Großbritannien der 80er-Jahre angesiedelt, als eine VHS-Flut mit brutalen Horror-Filmen über das Land hereinbrach und ZensorInnen auf den Plan rief.

Film-Zensorin Enid ist stolz darauf, dass sie das Publikum vor schrecklichen Szenen, in denen das Blut spritzt und Körper verstümmelt werden, bewahrt. Dieser Pflichteifer erklärt sich zum Teil auch daraus, dass sie Schuldgefühle über ihre Schwester plagen, die einst auf mysteriöse Weise verschwunden ist und mittlerweile für tot erklärt wurde.

Noch dazu scheint sich Enid an wichtige Details zu den damaligen Vorfällen rund um ihre Schwester nicht mehr erinnern zu können.

Doch als sie gebeten wird, einen beunruhigenden Film zu begutachten, den man im Archiv gefunden hat, beginnen sich die Kindheits-Erinnerungen wieder einzustellen und Enid will herausfinden, wie dieses Werk womöglich mit ihrer Vergangenheit in Verbindung steht – was zweifellos zu ziemlich unerfreulichen Entdeckungen führt.