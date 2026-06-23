Timothée Chalamet (30) und Selena Gomez (33) übernehmen die Hauptrollen im Animationsfilm "Not Alone" des Studios Illumination. Bekannt gegeben wurde die Besetzung beim Internationalen Animationsfilm-Festival in Annecy. Das berichtet "The Hollywood Reporter". Angekündigt hatte Chalamet die Neuigkeit bereits am Sonntagabend in seiner Instagram-Story. Dort teilte er das Bild eines bewölkten Himmels, versehen mit dem Hinweis "neue Filmankündigung morgen" und einem kleinen Raketen-Emoji. Universal und Illumination veröffentlichten das Filmplakat am Montag in den sozialen Medien. In den US-Kinos startet "Not Alone" am 16. April 2027.

Erster Animationsfilm für Chalamet Für Chalamet ist es der erste Kinoanimationsfilm. Er hatte bereits eine Sprechrolle in dem animierten Netflix-Special "Entergalactic" von 2022. In "Not Alone" spricht er den introvertierten Raketenmechaniker Joe, Gomez leiht der Astrobotanikerin Fran ihre Stimme, die an der ersten pflanzenbetriebenen Rakete arbeitet. Laut einer Inhaltsangabe von Universal werden Joe und Fran zusammengebracht, um den Jungfernflug der Rakete vorzubereiten. Zwischen beiden knistert es zwar sofort, im Umgang mit Gefühlen sind sie allerdings wenig geübt. Kompliziert wird es, als sich drei kleine Außerirdische namens Dunk, Welly und Shirm in Joes Zuhause verstecken. Sie sind vor einem übereifrigen, aber glücklosen Gesetzeshüter namens Zandro auf der Flucht und erhoffen sich von Frans Rakete eine Rückkehr in ihre Heimat. Die drei Aliens werden von den britischen Komikern Rob Brydon, Diane Morgan und Jamie Demetriou gesprochen, Brett Goldstein übernimmt die Stimme des Beamten Zandro. Zur weiteren Sprecherriege zählen Allison Janney und Lamorne Morris. Regie führt Eric Guillon, Co-Regisseur von "Ich - Einfach unverbesserlich 3", gemeinsam mit Claire Dodgson und Jonathan Del Val. Produziert wird der Film von Illumination-Gründer Chris Meledandri; als ausführende Produzenten fungieren Joy Poirel, Richard Curtis und David Distenfeld.

Volle Terminkalender bei beiden Stars Chalamet war zuletzt in "Marty Supreme" zu sehen, für den er eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller erhielt. Zuvor war er für den Bob-Dylan-Film "A Complete Unknown" (2024) und für "Call Me by Your Name" (2017) nominiert. Als Nächstes kehrt er als Paul Atreides in Denis Villeneuves "Dune: Part Three" zurück, der im Dezember in die Kinos kommen soll. Gomez soll noch in diesem Jahr in der sechsten Staffel der Serie "Only Murders in the Building" zu sehen sein. Für ihre Rolle der Mabel Mora wurde sie mehrfach für Golden Globes und Emmys nominiert. Auf ihrer Liste kommender Projekte steht zudem ein Filmporträt der Sängerin Linda Ronstadt unter der Regie von David O. Russell, in dem sie die Hauptrolle übernimmt.