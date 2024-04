"Charité": Brutaler Quotenflop für die Zukunftsstaffel

Bisheriger Tiefstwert in Staffel zwei

Zum Vergleich: Den Tiefstwert der bisherigen "Charité"-Geschichte lieferte die dritte Folge der zweiten Staffel aus dem März 2019. Damals schalteten 4,46 Millionen Augenpaare für einen Marktanteil von 14,1 Prozent ein.

Doch den am gestrigen Dienstagabend aufgestellten Tiefstwert unterbot das ARD-Programm dann sogleich mit der zweiten Episode, die im Anschluss an die erste ausgestrahlt wurde. Nur noch 2,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hingen hier am Bildschirm, für einen Marktanteil von 9,2 Prozent, wie "Quotenmeter" berichtet. Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam Folge zwei auf einen Wert von 270.000 Zuschauern, für einen Marktanteil von 5,6 Prozent.

Die vierte, in der Zukunft spielende "Charité"-Staffel wird noch im Lauf dieser Woche im Ersten abgeschlossen. Folge drei und vier laufen am Mittwochabend (10. April) ab 20:15 Uhr im Ersten. Episode fünf und sechs folgen am Donnerstagabend (11. April) zur gleichen Sendezeit.