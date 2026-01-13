Die Neugierde macht sich bezahlt: Wenn Tobi Krell aka. Checker Tobi aufbricht, um neue Abenteuer rund um die Welt zu erleben, lassen sich viele Menschen in die Kinos locken. Daher war "Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde" ein riesiger Erfolg nach dem ersten Startwochenende in 650 Kinos beschieden. Beinahe hätte er "Avatar: Fire and Ash" eingeholt - und das ist doch wirklich beeindruckend. Hier kommen die genauen Zahlen zu diesem Erfolgserlebnis.

Kinotour und Startwochenende

Die große Kinotour zu "Checker Tobi 3" führte Tobi Krell zunächst quer durch Deutschland, dannach auch nach Österreich und in die Schweiz. Insgesamt sahen 90.000 Besucher den Film bei den Previews und freuten sich über spannende Bühnenauftritte und Autogramme von Tobi.

Dieser Erfolg setzte sich seit dem offiziellen Kinostart am 8. Jänner 2026 fort: Der Film läuft auf über 650 Leinwänden und erreichte - trotz dem Wintereinbruch - inklusive Previews 270.000 Zuschauer und Platz 3 der Kinocharts. Gemessen nach Besucherzahlen war "Checker Tobi 3" am Wochenende, den 10. und 11. Jänner, sogar der erfolgreichste Film nach "Avatar: Fire and Ash".

Mit diesen Zahlen übertrumpft der dritte Teil sogar den zweiten "Checker Tobi"-Kinofilm "Die Reise zu den fliegenen Flüssen" (2023), der mit 120.000 Zuschauern startete und insgesamt 1,3 Millionen Zuschauer erreichte.

"Checker Tobi 3" ist derzeit in unseren Kinos zu sehen.