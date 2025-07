In "Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde" dreht sich alles um die vergessene Rätsel-frage aus Tobis Kindheit: Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich? Ob der erste Teaser-Trailer bereits eine Antwort darauf bereithält, könnt ihr hier überprüfen:

Worum geht es in "Checker Tobi 3"?

Beim Ausmisten des Kellers stoßen Tobi und Marina auf eine alte Videoaufnahme. Darauf moderiert Tobi als 8-jähriger Junge eine selbsterfundene Show zu seinem Lieblingsthema: der Erde in unseren Böden. Das Video endet mit einer Rätselfrage – der allerersten Checker-Frage: Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich?

Tobi hat die Antwort vergessen. Und während ihn die Frage von früher nicht mehr loslässt, erscheint ihm plötzlich sein kindliches Ich. Surreal, aber doch real. Der 8-jährige Tobi fordert den Tobi von heute heraus: Erinnere dich an die Antwort! Und beweise, dass du immer noch ein Checker bist.

Die Suche nach der Antwort führt ihn in die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt Madagaskars, tief in den Permafrostboden Spitzbergens und auf die Spuren der alten Maya nach Mexiko.