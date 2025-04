Rund einem Monat vor dem großen Finale des Eurovision Song Contest 2025 steht ein weiteres Programm-Highlight fest. Drei Tage vor dem ESC-Finale, am 14. Mai , wird Entertainer Stefan Raab (58) um 20:15 Uhr bei RTL sowie dem hauseigenen Streamingdienst RTL+ "Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" präsentieren. Die Liveshow mit prominenten Gästen liefert Hintergründe und Analysen zum Eurovision Song Contest und begleitet das deutsche Teilnehmer-Duo Abor & Tynna bei finalen Vorbereitungen, wie RTL mitteilt.

"Der ESC ist Kult. Leidenschaft. Wettbewerb. Und längst mehr als nur Musik. Stefan Raab hat das Ding zur Chefsache gemacht und mit Abor & Tynna und ihrem Hit 'Baller' den perfekten Act für die 'Mission 12 Points for Germany' gefunden", heißt es in der Mitteilung. "Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" werde Attila und Tünde Bornemisza, wie die Musiker mit bürgerlichem Namen heißen, nun begleiten "auf den letzten Metern vor dem großen Auftritt - bei den Proben, backstage und in ganz persönlichen Momenten".

Das weitere ESC-Programm im Ersten und bei One

Schon einen Tag nach der RTL-Liveshow betreten Abor & Tynna dann erstmals die ESC-Bühne. Im zweiten Halbfinale am Donnerstag, dem 15. Mai, performen sie "Baller" in Basel - jedoch noch außer Konkurrenz. Deutschland ist als Mitglied der sogenannten "großen Fünf" automatisch für das Finale des Eurovision Song Contest Basel gesetzt - ebenso wie Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Die Acts aus Frankreich und Großbritannien werden ebenfalls in Halbfinale zwei zu hören sein.

Die Halbfinals am 13. und 15. Mai werden in Deutschland live auf dem Kanal One zu sehen sein. Das Finale übertragt dann das Erste. Die beiden Halbfinals moderieren die Sängerin Sandra Studer und Komikerin Hazel Brugger. Im Finale stößt Michelle Hunziker dazu. Durch die Programme "ESC - Der Countdown" sowie "ESC - Die Aftershow" vor und nach der großen Entscheidung führt Barbara Schöneberger.