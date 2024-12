Die Resonanz ist überwältigend: Für den deutschen ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" haben sich 3.281 Künstlerinnen, Künstler und Bands beworben. Wie die verantwortlichen Sender am Freitag mitteilten, ist die Bewerbungsfrist für die von Stefan Raab (58), ARD und RTL gemeinsam ausgerichtete Show am 28. November abgelaufen. Eine so große Bewerberzahl gab es demnach zuletzt 2010.

Die vier Live-Show-Termine stehen fest

Der nun folgende Auswahlprozess verspricht spannend zu werden: In drei Primetime-Live-Shows bei RTL am 14., 15. und 22. Februar 2025 werden Stefan Raab und seine Jury die besten Acts auswählen. Dabei müssen die Kandidatinnen und Kandidaten verschiedene Gesangsrunden und Song-Disziplinen meistern.

Im großen Live-Finale in der ARD am 1. März entscheiden dann die Zuschauerinnen und Zuschauer, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest am 17. Mai in Basel vertreten wird.