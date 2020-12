"Chilling Adventures of Sabrina": Cameo der Tanten aus "Sabrina - Total verhext!"

Die Schauspielerinnen Caroline Rhea und Beth Broderick kehren in ihren Rollen als Tante Zelda und Tante Hilda aus "Sabrina – Total verhext!" zurück. In dem von Netflix veröffentlichten Clip scheint es, als würde Sabrina (Kiernan Shipka) in einer anderen Zauberwelt landen und dabei auf die ihr unbekannten Tanten treffen.