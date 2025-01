In "Deadpool & Wolverine" (2024) war er dann in einem kurzen Gastauftritt wieder als Johnny Storm, die menschliche Fackel, zu sehen - eine Rolle, die er bereits in Marvel-Verfilmungen von 2005 und 2007 gespielt hatte.

Gerüchte über eine Rückkehr waren im Dezember laut geworden, "The Hollywood Reporter" hatte das Comeback sogar als bestätigt erklärt. Chris Evans spielte in den ersten vier "Avengers"-Filmen und diversen MCU-Solofilmen die Rolle von Steve Rogers alias Captain America. 2019 übergab er in "Avengers: Endgame" den Schild an seinen Nachfolger Sam Wilson, gespielt von Anthony Mackie (46).

Bei diesem Auftritt soll es laut Evans aber bleiben. Dass er doch wieder ins MCU zurückkehre, werde immer wieder spekuliert, so der Schauspieler in dem Gespräch weiter: "Es passiert alle paar Jahre - schon seit 'Endgame'. Ich habe einfach aufgehört, darauf zu reagieren. Also, nein - ich bin glücklich im Ruhestand."

Verwirrung um den "Doomsday"-Cast

Auch um einen anderen Marvel-Star hatte es zuletzt in Bezug auf "Doomsday" Verwirrung gegeben: Nachdem er zunächst seine Mitwirkung bestätigt und dann wieder dementiert hatte, erklärte Benedict Cumberbatch (47) am 29. Januar in einem Gespräch mit "Business Insider", dass er nun doch als Dr. Strange im fünften "Avengers"-Film zu sehen sein werde. "Ich hatte mich geirrt. Ich bin doch im nächsten ['Avengers'-Film]. Glaubt niemals etwas, was ich sage," so der Schauspieler.

"Avengers: Doomsday" soll am 29. April 2026 in unseren Kinos anlaufen. Vier weitere Marvel-Stars sind für den Blockbuster bestätigt: die "Fantastic Four" bestehen aus Pedro Pascal (49, Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (36, Die Unsichtbare), Ebon Moss-Bachrach (47, Das Ding) sowie Joseph Quinn (31), der Evans Rolle der menschlichen Fackel spielt. Ihr MCU-Debüt feiert die Konstellation voraussichtlich in "The Fantastic Four: First Steps", der am 24. Juli in den Kinos startet.