Christine Nöstlinger: Kinofilm zum 90. Geburtstag

Am 13. Oktober 2026 hätte die Autorin Christine Nöstlinger ihren 90. Geburtstag gefeiert. In dem dokumentarischen Porträt „Nöstlinger - Sowieso und überhaupt“ wird ihre markante Sprache, ihr scharfsinniger Humor und ihr unerschütterlicher Humanismus auf eindrucksvolle Weise wieder lebendig. Die charakteristische Mischung aus Humor, Realismus und scharfem sozialen Bewusstsein ihrer Werke hat die Kinderliteratur nachhaltig verändert. Hier ist der Trailer dazu:

Unbekannte Archivaufnahmen und viele Interviews

Entlang ihrer Biografie und der Themen, die Christine Nöstlinger Zeit ihres Lebens umgetrieben haben, erzählt der Film über den gesellschaftlichen Wandel, der sich in Österreich in den letzten 50 Jahren vollzogen hat und geht Fragen zu Kindheit, Emanzipation und solidarischem Miteinander nach.

Großartige Archivaufnahmen die teilweise erstmals zu sehen sind, werden ergänzt durch aktuelle Interviews mit Nöstlingers Töchtern Christiana Nöstlinger und Barbara Waldschütz sowie Künstler:innen wie Stefanie Sargnagl und Ursula Strauss. Astrid Lindgrens Tochter Karin Nyman kommt zu Wort, wie auch die langjährige Kulturstadträtin Ursula Pasterk und Ö1-Redakteur Rainer Rosenberg.

„Nöstlinger - Sowieso und überhaupt“ startet am 16. Oktober 2026 in unseren Kinos.