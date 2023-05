Das Cinema Talks Festival 2023 in Graz ist mit seiner vierten Ausgabe erfolgreich zu Ende gegangen. Die Festivalleitung, bestehend aus Zoe Borzi (22), Natalie Pinter (23), Ines Handler (22) und Jonathan Steininger (23) blickt auf fünf gelungene Festivaltage zurück. Wieder haben sich zahlreiche Besucher:innen abseits des Mainstreams ins Kino gewagt. Die Unterstützung von diversen Seiten bestärkt das Team darin, weiterhin eine Plattform für internationalen Film, Kunst und Poesie in Graz zu bilden, wie es in einer Presseaussendung heißt.

Vom 3. bis 7. Mai 2023 haben 520 Interessierte das Festival im Schubertkino besucht und das Programm kann noch bis zum 21. Mai kostenlos online angesehen werden, denn Cinema Talks steht für "Kunst und Kultur für alle".