"Citadel"-Staffel 2: Hier sind Trailer und Starttermin
Im erweiterten Ensemble mysteriöser Agenten steht mehr auf dem Spiel als je zuvor – und niemand ist, wer er zu sein scheint.
Prime Video hat den actiongeladenen Trailer der neuen Staffel der Spionage-Serie "Citadel" veröffentlicht und zugleich den Starttermin bekannt gegeben. Alle sieben Episoden werden ab Mittwoch, 6. Mai 2026 exklusiv bei Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit verfügbar sein. Also macht euch bereit auf neue Action:
Darum geht es in "Citadel"
Der nervenaufreibende Spionage-Thriller Citadel begleitet die Elite-Agent:innen Mason Kane (Richard Madden), Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) und Bernard Orlick (Stanley Tucci). Sie sind Teil einer legendären Organisation, die von Manticore, einem skrupellosen Netzwerk, das für eine der mächtigsten Familien der Welt arbeitet, zerstört wurde. Als eine neue, große Gefahr auftaucht, werden die drei wieder in den Einsatz gerufen. Gemeinsam müssen sie ein vielseitiges Team neuer Spezialist:innen rekrutieren, um auf globaler Mission eine Verschwörung zu stoppen, die das Schicksal der Menschheit verändern könnte. Mit spektakulärer Action, überraschenden Wendungen und einem erweiterten Ensemble mysteriöser Agent:innen steht mehr auf dem Spiel als je zuvor – und niemand ist, wer er zu sein scheint.