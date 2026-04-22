Prime Video hat den actiongeladenen Trailer der neuen Staffel der Spionage-Serie "Citadel" veröffentlicht und zugleich den Starttermin bekannt gegeben. Alle sieben Episoden werden ab Mittwoch, 6. Mai 2026 exklusiv bei Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit verfügbar sein. Also macht euch bereit auf neue Action:

Darum geht es in "Citadel"