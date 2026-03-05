Vom Gaspedal zum Gummistiefel: In der ersten Folge der Doku-Serie von "Clarkson’s Farm" tauscht Jeremy Clarkson PS-starke Sportwagen gegen das raue Leben auf seinem 1.000 Hektar großen Anwesen in den Cotswolds. Als sein bisheriger Pächter in Rente geht, trifft Clarkson die tollkühne Entscheidung, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen – und das völlig ohne Plan von der Landwirtschaft.

Staffel 1 von "Clarkson's Farm" ist nun ab 05. März 2026 immer donnerstags ab 20:15 Uhr bei ServusTV und ServusTV On zu sehen. Insgesamt gibt es 8 Folgen.