"Clarkson’s Farm"-Staffel1: Humor und Traktor-Drama bei ServusTV
Vom Gaspedal zum Gummistiefel: In der ersten Folge der Doku-Serie von "Clarkson’s Farm" tauscht Jeremy Clarkson PS-starke Sportwagen gegen das raue Leben auf seinem 1.000 Hektar großen Anwesen in den Cotswolds. Als sein bisheriger Pächter in Rente geht, trifft Clarkson die tollkühne Entscheidung, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen – und das völlig ohne Plan von der Landwirtschaft.
Staffel 1 von "Clarkson's Farm" ist nun ab 05. März 2026 immer donnerstags ab 20:15 Uhr bei ServusTV und ServusTV On zu sehen. Insgesamt gibt es 8 Folgen.
Darum geht es in "Clarkson's Farm"
Auf seinem riesigen Gut in den Cotswolds übernimmt Clarkson nach dem Abschied seines Verwalters die Eigenregie. Die Episode dokumentiert ungeschönt die steile Lernkurve eines absoluten Laien in der Agrarwirtschaft.
Thematisiert werden sowohl logistische Fehlentscheidungen, wie der Erwerb unhandlicher Landmaschinen, als auch externe Faktoren wie das unbeständige Wetter und Schädlinge wie der Flohkäfer. Ein zentrales Element der Folge ist die Dynamik zwischen Clarkson und dem erfahrenen Jungfarmer Kaleb Cooper, der als Mentor fungiert. Die Produktion verbindet komödiantische Momente mit den harten Realitäten der Lebensmittelproduktion und verdeutlicht die Unwägbarkeiten, denen Landwirte täglich ausgesetzt sind.
"Clarkson's Farm" umfasst mittlerweile vier Staffeln, die alle auf Amazon Prime Video verfügbar sind.