"Clickbait": Bekommt die Netflix-Serie eine zweite Staffel?

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zur ersten Staffel von "Clickbait" auf Netflix.

Am 25. August erschien die Miniserie "Clickbait" auf Netflix. Bereits die erste Episode begann mit einem Knalleffekt: Es tauchte ein Video des Familienvaters Nick Brewer im Internet auf, in dem er gesteht Frauen misshandelt zu haben. Seine Familie muss herausfinden, wohin er entführt wurde und was sein wahres Gesicht ist. Die spannungsgeladene Jagd findet jedoch schon in der zweiten Episode mit dem Fund von Nicks Leiche ihr Ende.

Über acht Episoden hinweg entspinnt sich ein Geflecht aus Rache und Verrat, das in einem packenden Finale mündet. Alle Handlungsstränge werden im Staffelfinale auserzählt, sodass eine zweite Staffel der Serie äußerst unrealistisch ist.