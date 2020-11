"Clifford the Big Red Dog": Erste Bilder lösen einen Twitter-Sturm aus

In dem Film von Walter Becker erhält das Schulmädchen Emily (Darby Camp) von einem geheimnisvollen Tierschützer (John Cleese) ein kleines rotes Hündchen als Geschenk. Bald darauf muss sie jedoch herausfinden, dass aus dem niedlichen Tier ein wahres Ungeheuer geworden ist – zumindest was die Größe angeht.

Clifford passt kaum noch in das New Yorker Apartment. Während ihre Mutter (Sienna Guillory) abwesend ist, stürzt sich das Mädchen in Begleitung ihres Onkels (Jack Whitehall) in ein wahnwitziges Hunde-Abenteuer. Das hört sich nach gelungenem Stoff für einen netten Familienfilm an. Doch solange Clifford in der gezeigten Weise daherkommt, wird es wohl eher ein Reinfall. Da sollte dringend nochmal ein Hundefrisör hinzugezogen werden.