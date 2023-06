Oscar-Nominierung mit 20 Jahren für "Juno"

Mit der Drama-Komödie "Juno" (2007) in der Rolle einer ungewollt schwangeren Schülerin war der Schauspieler, damals noch Ellen Page, berühmt geworden. Der Film brachte ihm eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin ein. Es folgten Rollen in Filmen wie "Inception", "To Rome with Love" oder "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit". Zuletzt spielte er in der Netflix-Serie "The Umbrella Academy" mit.