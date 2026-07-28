Geht unter die Haut und trifft mitten ins Herz: Die sechsteilige Neuauflage von „Club der roten Bänder“ erzählt unter dem Titel „ Die neue Generation“ eine eigenständige Geschichte und knüpft gleichzeitig an die besondere „Club“-Magie an, die das Serienphänomen ausmacht: authentische Charaktere, große Emotionen und Freundschaften, die Grenzen sprengen.

Darum geht es bei „Club der roten Bänder - Die neue Generation“

Wie schwer wiegt die Entscheidung für eine Operation, die das Augenlicht kostet? Welche Hoffnung besteht, wenn ein Leben ohne Dialyse nicht möglich ist? Wie weit geht das Verständnis für eine bipolare Störung? Woher die Kraft nehmen für den Kampf gegen Leukämie? Und wie lebt man mit Angstzuständen und der ständigen Sorge vor Kontrollverlust? Fünf Jugendliche, fünf Leben, die aus dem Takt geraten sind und unterschiedlicher nicht sein könnten. Ihre Wege kreuzen sich auf den Krankenhausfluren. Und was als zufällige Begegnung beginnt, wird zu einer Freundschaft, die ihnen mehr gibt, als sie je erwartet hätten - Liebe, Leichtigkeit und Vertrauen inklusive. Doch das Leben nimmt sich keine Pause. Inmitten dieser Herausforderungen trifft einer von ihnen eine Entscheidung, die plötzlich alles verändert…

Ab dem 25. August wöchentlich mit neuen Doppelfolgen auf RTL+, Sky und WOW sowie ab dem 8. September dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei VOX.