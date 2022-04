"Club Las Piranjas" mit Hape Kerkeling für RTL+ gedreht

Auf Mauritius haben gerade die Dreharbeiten zur neuen vierteiligen Mini-Serie von RTL+, "Club Las Piranjas", begonnen. Das gab der Sender bekannt. Anders als in der gleichnamigen Komödie von 1995 spiele die Serien-Fortsetzung diesmal tatsächlich in paradiesischer Umgebung, heißt es in der Mitteilung. Animateur-Legende Edwin Öttel alias Hape Kerkeling (57) soll dennoch kein entspannter Urlaub bevorstehen.

Neben Hauptdarsteller Kerkeling gibt es in der Mini-Serie auch ein Wiedersehen mit Angelika Milster (70), die damals wie heute Edwins "gewiefte Kollegin" Biggi Jakobs spielt, und Judy Winter (78), die erneut in die Rolle von Hoteldirektorin Dr. Renate Wenger schlüpft. Aber auch neue Figuren werden im "Club Las Piranjas" auftauchen, darunter Ben Münchow (31) als Edwins Sohn Björn und Trang Le Hong (geb. 1987) als Björns Verlobte Lani. In weiteren Rollen spielen Cordula Stratmann (58) als "patente Ruhrpott-Wirtin" Änne Burger, Benno Fürmann (50) als Nachlassverwalter inkognito Dr. Assmann, Rick Kavanian (51) als bayrisches Familienoberhaupt Tony Brandl und Andrea Sawatzki (59) als Schlagerikone Lilly de Jung.