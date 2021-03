"Concrete Cowboy": Erster Trailer zu Netflix-Drama mit Idris Elba

Am 16. März erschien der erste Trailer zu "Concrete Cowboy“. Die Geschichte spielt in Nord Philadelphia, wo Harp (Idris Elba) und seine Freunde mit Pferden durch den Betondschungel reiten. Sie pflegen eine Cowboy-Subkultur, die den lokalen Behörden ein Dorn im Auge ist und deshalb droht, verboten zu werden.

Als Harps Sohn Cole (Caleb McLaughlin) auftaucht, muss der hartgesottene Cowboy seine väterlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Coles Zukunft steht an der Kippe. Er droht immer wieder ins kriminelle Milieu abzurutschen, als er jedoch mit dem schrägen Lebensstil seines Vaters in Berührung kommt, scheint neue Hoffnung in ihm wach zu werden.

Das Netflix-Drama basiert auf G. Neris Roman "Ghetto Cowboy“, der auf wahren Begebenheiten beruht. Idris Elba liefert eine starke Leistung als tierlieber Vater ab, der sich seinen eigenen Fehlern stellen muss. Sein Sohn wird von "Stranger Things“-Star Caleb McLaughlin verkörpert, der auch abseits der Hit-Serie beginnt, sich einen Namen zu machen.