Diese zwei Constantin-Film-Thriller starten direkt auf Sky Cinema

Durch einen Vertrag mit Constantin Film dürfen sich Sky-Cinema-UserInnen in den kommenden Wochen auf zwei aktuelle Filmpremieren freuen.

Bereits am Pfingst-Samstag, den 22. Mai, startet "Wrong Turn – The Foundation", der neue Hit der legendären Horror-Reihe in der Uncut-Version.

Ab 25. Juni steht der Thriller "Horizon Line" auf dem Programm, in dem ein Paar ein Kleinflugzeug allein über den Indischen Ozean steuern muss, weil der Pilot ausgefallen ist.

Beide Filme sind auch mit dem Streaming-Service Sky Ticket abrufbar.