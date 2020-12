"Contagion": Fortsetzung in Planung

Neuer Kontext

"Scott Burns und ich haben uns die Frage gestellt: 'Wie könnte die Fortsetzung einer 'Contagion'-Story aussehen?' Wir arbeiten gerade daran. Es ist eine Art philosophische Fortsetzung, aber findet in einem anderen Kontext statt. Man könnte die beiden Projekte als Duo mit zwei unterschiedlichen Haarfarben sehen“, sagte Soderbergh im "Happy Sad Confused" -Podcast. Das geplante Sequel wird also keine direkte Fortsetzung des ersten Filmes sein, weshalb es auch unwahrscheinlich ist, dass Matt Damon, Kate Winslet oder Gwyneth Paltrow mit an Bord sein werden.