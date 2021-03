Corona und 9/11: Spike Lee dreht Krisen-Doku über New York

In seinem Statement zum Projekt sagt Lee: "Ich bin stolz darauf, einen Spike-Lee-Film über den Umgang meiner/unserer Stadt mit 9/11 und Covid-19 machen zu können. In über 200 Interviews werfen wir einen Blick in die schönste Stadt auf Gottes Erden und die unterschiedlichen Menschen, die sie dazu machen. Über Jahrzehnte hinweg haben Hater New York für tot erklärt und wurden eines Besseren belehrt.“

Auch wenn noch kein genaues Erscheinungsdatum bekannt ist, darf man definitiv mit einer Veröffentlichung noch in diesem Jahr rechnen.