„Coyote vs. ACME“ stürmt überraschend Kino-Charts
Willi Kojote von den Looney Tunes zieht mit einem menschlichen Anwalt vor Gericht. Was ist da bloß passiert? Die Antwort darauf gibt der Realfilm/Animations-Hybride „Coyote vs. ACME“. In den USA ist das Werk bereits am ersten Wochenende ein großer Überraschungserfolg: #2 in den Charts, weltweit #5.
Die NY Times feiert die märchenhafte Entstehungsgeschichte des Films, den ein großes Studio ins Regal verräumen wollte und den ein kleiner Verleih rettet und jetzt einen verdienten Erfolg feiert. Fans haben den Film gerettet, der auf Rotten Tomatoes sensationelle 96% hat.
Zur Einstimmung hier der Trailer:
Worum geht es in „Coyote vs. ACME“?
Nach all den Jahren vergeblicher Liebesmüh hat Willi Kojote es satt, dass bisher jedes einzelne Produkt der ACME Corporation eine erfolgreiche Jagd auf den Road Runner vereitelt hat. Kojote beschließt deshalb, das Unternehmen für seine mangelhafte Ware in die Verantwortung zu nehmen, und engagiert den ebenso glück- wie mittellosen Anwalt Kevin Avery (Will Forte), um gegen ACME vor Gericht zu ziehen. Als der herausfindet, dass die Rechtsabteilung des Konzerns von Buddy Crane (John Cena) geleitet wird, dem selbstgefälligen Chef seiner ehemaligen Kanzlei, gibt er alles, um den Prozess zu gewinnen.
Mit anarchischem Looney-Tunes-Humor und spektakulären Katastrophen verbindet „Coyote vs. ACME“ unter der Regie von Dave Green („Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows“) die legendären Animationsfiguren in einer überraschend warmherzigen, auf dem gleichnamigen satirischen Magazinartikel von Ian Frazier basierenden David-gegen-Goliath-Geschichte mit der Realfilmwelt.
„Coyote vs. ACME“ startet am 17. September 2026 in unseren Kinos.