Willi Kojote von den Looney Tunes zieht mit einem menschlichen Anwalt vor Gericht. Was ist da bloß passiert? Die Antwort darauf gibt der Realfilm/Animations-Hybride „Coyote vs. ACME“. In den USA ist das Werk bereits am ersten Wochenende ein großer Überraschungserfolg: #2 in den Charts, weltweit #5.

Die NY Times feiert die märchenhafte Entstehungsgeschichte des Films, den ein großes Studio ins Regal verräumen wollte und den ein kleiner Verleih rettet und jetzt einen verdienten Erfolg feiert. Fans haben den Film gerettet, der auf Rotten Tomatoes sensationelle 96% hat.

Zur Einstimmung hier der Trailer: