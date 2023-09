Nach der ersten saudischen Netflix-Comedy "Tahir's House" hat der globale Streaming-Anbieter gerade eine weitere Originalserie angekündigt, die in Dschidda, Saudi-Arabien spielt. Die von der saudischen Filmemacherin Nora Aboushousha ("Lucky You Are Mine") entwickelte Familiendrama-Komödie "Crashing Eid" setzt sich auf respektlose und warmherzige Weise mit gesellschaftlichen Romantik-Tabus auseinander.

Hier ist der Trailer zur Serie: