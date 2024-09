Am 8. September ist in Los Angeles der zweite Teil der Creative Arts Emmys über die Bühne gegangen. Bei dem traditionell an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfindenden Event werden eine Woche vor den Primetime Emmys (15. September) vor allem technische Errungenschaften honoriert. Der große Gewinner lautete zweifelsfrei "Shōgun" - die aufwändig produzierte Samurai-Serie stellte gar einen neuen Emmy-Rekord auf, wie "Entertainment Weekly" berichtet.

Emmy-Rekord Mit seinen bislang 14 gewonnenen Preisen hat die FX-Produktion demnach schon jetzt die meisten Emmys in einem einzelnen Jahr abräumen können. Der bisherige Rekordhalter (13 Preise) war die Miniserie "John Adams - Freiheit für Amerika" über den gleichnamigen Gründervater und zweiten Präsidenten der USA, dargestellt von Paul Giamatti (57). Seinen Rekord kann "Shōgun" am kommenden Wochenende noch ausbauen - acht weitere Nominierungen in den Hauptkategorien stehen noch aus. Allerdings konkurrieren in einigen davon gleich mehrere "Shōgun"-Stars miteinander, etwa in der Nebendarsteller-Kategorie - Tadanobu Asano (50) und Takehiro Hira (50).

Ein grandioser Abend für FX Wie "Shōgun" wird auch die Serie "The Bear" hierzulande bei Disney+ angeboten - beide Produktionen stammen aber von FX. Die Köpfe hinter dem US-amerikanischen Fernsehsender durften sich doppelt freuen, denn auch die Koch-Dramaserie sahnte ab: Sieben Auszeichnungen gab es Sonntagabend, die zweitmeisten des Abends. Mit zehn gewonnenen Emmys im vergangenen Jahr darf sich "The Bear" bereits seit 2023 den Rekord der meisten Preise für eine Comedyserie in einem Jahr ans Revers heften. Zuvor hatte die Satireserie "30 Rock" diesen Rekord inne. Und wie bei "Shōgun" gilt auch für "The Bear": In der Nacht auf den 16. September können noch mehr Auszeichnungen folgen. Neun weitere Chancen auf einen Primetime Emmy hat die Serie, die unlängst in ihre dritte Staffel gegangen ist. Womöglich bricht "The Bear" also noch den eigenen Rekord aus dem Vorjahr. Zu den weiteren bisherigen Abräumern der Emmys 2024 zählen die Comedyshow "Saturday Night Live" mit sechs, die Doku "Jim Henson Idea Man" mit fünf sowie die Animeserie "Blue Eye Samurai" mit vier Preisen.