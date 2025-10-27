In einem heißen, neon-glänzenden und abgründigen Los Angeles treffen vier Menschen in einem riskanten Katz-und-Maus-Spiel aufeinander. Dass der Thriller "Crime 101" eine spannende Angelegenheit wird, verraten die Namen der Beteiligten, denn wir erleben Chris Hemsworth , Halle Berry , Mark Ruffalo und Barry Keoghan in den Hauptrollen. Zur Einstimmung hier der Trailer :

Worum geht es in "Crime 101"?

Davis (Chris Hemsworth) ist ein schwer fassbarer Dieb, dessen hochriskante Raubüberfälle die Polizei vor ein Rätsel stellen. Während er gerade seinen bisher größten Coup plant – in der Hoffnung, dass es sein letzter sein wird –, trifft er auf die desillusionierte Versicherungsmanagerin Sharon (Halle Berry), und wird gezwungen mit ihr zusammenarbeiten. Darüber hinaus wird er mit Orman (Barry Keoghan) konfrontiert, ein rivalisierender Dieb, dessen Methoden weitaus beunruhigender sind als die von Davis. Als der millionenschwere Raubüberfall näher rückt, kommt der unerbittliche Detective Lt. Lubesnik (Mark Ruffalo) der ganzen Operation auf die Spur und erhöht damit das Risiko noch weiter. Die Grenzen zwischen Jäger und Gejagten beginnen zu verschwimmen. Bald sind alle gezwungen, sich mit den Folgen ihrer jeweiligen Entscheidungen auseinanderzusetzen – und mit der Erkenntnis, dass es kein Zurück mehr gibt.