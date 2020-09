Crossover für "Grey’s Anatomy" und "Station 19"

Lebensretter sind immer gefragt - daher ist es nur naheliegend, dass die Serienhelden von Grey's Anatomy und Station 19 (auch bekannt als „Seattle Firefighters“) nun zumindest für eine Auftaktfolge ihre Kräfte vereinen. Im November bringt der Sender ABC von beiden Formaten neue Folgen auf den Markt und hat sich zum Staffelanfang etwas Besonderes einfallen lassen.

Die 17. Staffel von Grey's Anatomy wird am 12.11. in den USA mit einer zweistündigen Spezialfolge eröffnet. Allem Anschein nach kommt dabei Katastrophales auf uns zu. Ein Teaser von TVGuide, der während der Emmy-Awards 2020 präsentiert wurde, zeigt zum Voice-Over von Ellen Pompeo und Jaina Lee Ortiz Explosionen, Feuerwände, Rettungseinsätze und große Emotionen. Die beiden Teams bekommen auf jeden Fall mehr als genug zu tun.

Das Motto zur aktuellen Grey's Anatomy-Staffel lautet darum auch sehr treffend: „Sometimes ... we all need saving“.